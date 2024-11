Gaeta.it - Sanremo 2025: l’attesa cresce tra pronostici e rumor per i big in gara

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il countdown per il Festival diè iniziato, e con esso le scommesse e le aspettative. I fan si stanno agitando attorno al Fanta, dove i nomi più chiacchierati dai supporter cominciano a prendere forma. Una battaglia di voti che svela quali artisti potrebbero calcare il palco dell’Ariston. Con il primo dicembre che si avvicina, giorno in cui saranno ufficializzati i big in, ci si interroga su chi avrà la meglio nei.La classifica del Fanta: i favoriti tra i fanIl Fantasta diventando sempre più popolare tra i fan della musica italiana, con i risultati delle votazioni che riflettono i gusti e i desideri del pubblico. In cima alla classifica si trova ANNA PEPE, con 3488 voti, seguita da ELODIE con 3127 e ACHILLE LAURO con 2472 preferenze.