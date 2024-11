Ilrestodelcarlino.it - Doppio titolo per il Rally: "Bella soddisfazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con la definizione dei campionati da parte di Aci Sport sono state anche assegnate le titolazioni 2025 e con grandeildi Modena è stato valorizzato dalla federazione sia nella competizione per vetture moderne che per auto storiche. Infatti la manifestazione geminiana sarà valevole per la Coppadi Zona Emilia Romagna - Marche - Umbria assieme aldi Salsomaggiore Terme e all’Appennino Reggiano, gare con fondo catramato, oltre aldell’Adriatico ed ildi Foligno, manifestazioni valevoli per il tricolore terra. IlStorico di Modena sarà invece valevole per il Trofeodi Zona Emilia - Toscana - Sardegna assieme alle due gare di campionato italiano, Vallate Aretine e Costa Smeralda, oltre al Valdicornia in Toscana. "Una gran- ha spiegato Vincenzo Credi presidente di Aci Modena - che conferma l’impegno di Aci Modena nel riportare ile valorizzarlo.