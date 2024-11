Lettera43.it - Aie e Siae, dal 4 all’8 dicembre 2024 torna alla Nuvola la fiera Più libri più liberi

Dal 4a Roma,dell’Eur, Piùpiù, lanazionale interamente dedicatapiccola e media editoria che nel 2023 in Italia ha pubblicato 49.107 novità, in crescita rispetto all’anno precedente (+2,6 per cento) e pari al 60 per cento dell’offerta editoriale complessiva. La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione italiana editori (Aie) con il sostegno di, conta quest’anno 597 espositori provenienti da tutto il Paese e più di 700 appuntamenti.Barbero, Rovelli, Canfora e Zerocalcare tra gli ospitiIl tema della 23eisma edizione, La misura del mondo, rende omaggioricorrenza dei 700 anni dmorte di Marco Polo, viaggiatore e autore de Il Milione. Da questo capolavoro della letteratura di viaggio ai romanzi classici contemporanei, sarà un’edizione dedicata all’immaginazione che è misura esatta del mondo e di ciò che esso contiene.