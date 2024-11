Quotidiano.net - "Sicurezza e transizione. Per Snam due facce della stessa moneta"

Leggi su Quotidiano.net

di Giorgio Costa Stagione invernale che si apre con stoccaggi al 98,5%; a giorni il closing per salire al 30% nel rigassificatore di Rovigo; imminente l’arrivo di quello di Ravenna e pieno esercizio di Piombino; in corso i lavori per la Linea Adriatica. "Siamo pronti su tutta la linea, ancora più degli anni scorsi, ma non dimentichiamoci – spiega l’amministratore delegato diStefano Venier – che i mercati dell’energia restano fragili. Dallo scoppio del conflitto russo-ucraino dobbiamo continuare a muoverci contemporaneamente su più fronti. Il GNL, per esempio, ci consente di diversificare gli approvvigionamenti ma ci proietta anche su un mercato globale caratterizzato da domanda in aumento, e per mitigarne i rischi è fondamentale sviluppare anche gli asset via tubo, come quelloLinea Adriatica.