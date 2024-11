Romadailynews.it - Maxi operazione antidroga a Ostia

20 arresti, sequestrati 32 chili di cocaina e 174mila euro. Smantellata un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, con legami internazionali e strutture sofisticate.È scattata all’alba unacondotta dai Carabinieri del Gruppo disu mandato della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) della Procura di Roma. Venti persone sono state arrestate con accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga. L’si inserisce in un’indagine avviata nel giugno 2021, dopo l’arresto di Claudio Corelli, trovato in possesso di 220 grammi di cocaina. Claudio è fratello di Paolo Corelli, ucciso ad Acilia nel febbraio 2022, un omicidio che ha fornito spunti decisivi per le indagini.