Oasport.it - Jasmine Paolini radiosa: “Eravamo in Serie C, oggi abbiamo vinto la BJK Cup: anno incredibile”

Leggi su Oasport.it

ha coronato una stagione semplicemente da favola: dopo aver disputato le finali al Roland Garros e a Wimbledon e dopo aver conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024, la numero 4 del mondo ha alzato al cielo la Billie Jean King Cup insieme alle compagne di squadra. La tennista toscana, entrata in una nuova dimensione, ha messo le mani sul più prestigioso trofeo per Nazionali di tennis femminile e ricorderà per sempre questo 2024 leggendario.L’azzurra ha portato a casa il punto decisivo sconfiggendo la slovacca Rebecca Sramkova in due set, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-1 e facendo partire la festa dopo che Lucia Bronzetti aveva surclassato Viktoria Hruncakova nell’incontro d’apertura della finale andata in scena sul cemento indoor di Malaga.