Terrore nella notte a Napoli: esplode bomba carta a Barra, danni a negozi e auto

di paura nel quartiere, alla periferia est della città, dove una potenteè esplosa provocando ingentia esercizi commerciali e veicoli parcheggiati.L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzain via Figurelle, nei pressi del civico 33. L’esplosione ha distrutto le vetrine di un bar tabacchi e di un panificio, causando inoltrea duemobili parcheggiate nelle vicinanze.Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggioreale, che hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. L’episodio, che potrebbe essere legato a dinamiche criminali, ha suscitato sconcerto tra i residenti, sempre più preoccupati per il clima di tensione che sembra persistere nel quartiere.Lerità stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di immagini di videosorveglianzazona per fare luce sull’accaduto.