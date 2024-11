Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa in serata. Dove

Momenti di paura in queste ore in, con la terra che è tornata di colpo a tremare. Durante lade 18 novembre, intorno alle 21.45, a circa sei chilometri da Menfi si è verificata unadimagnitudo 2.3 della scala Richter, a una profondità di 10 chilometri. Leggi anche: “Era al suo primo giorno”. Samuel morto nell’esplosione della fabbrica, lo strazio della famigliaSeppur di lieve intensità, è stata avvertita da parte della popolazione menfitana e dei comuni limitrofi. Per fortuna non risultano danni né feriti.L'articoloinproviene da The Social Post.