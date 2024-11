Metropolitanmagazine.it - Cinque film per riscoprire Johnny Depp, talento dai molteplici volti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il prossimo 21 novembre Modì – Tre giorni sulle ali della follia verrà distribuito nelle sale italiane e, dal 5 dicembre, nel resto del mondo. Si tratta del secondo approccio alla regia di, dopo The Brave, lungometraggio del 1997. Modì, come il titolo suggerisce, racconta la vita di Amedeo Modigliani. In particolare, si concentra su settantadue caotiche trascorse a Parigi dal pittore, interpretato da Riccardo Scamarcio.La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale prima alla settantunesima edizione del Festival internazionale del cinema di San Sebastián e poi alla Festa del Cinema di Roma, dove, in veste di regista, ha ricevuto un premio alla carriera. In attesa di ammirare il suo operato dietro la cinepresa, però, non bisogna mai dimenticare lo straordinarioattoriale di questo incredibile artista, capace di passare senza alcun problema dai colorati panni di Willy Wonka al Comanche Tonto.