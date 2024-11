Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-11-2024 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione temporanea chiusura per un incidente su Viale dei monfortani tra via Trionfale via Acquedotto del Peschiera chiuso anche il tratto di via Acquedotto del Peschiera tra Viale dei monfortani e via della Pineta Sacchetti prestare attenzione alla segnaletica deviazioni possibili segnalate sul posto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficata anche la carreggiata esterna tra Cassia bis e Cassia e tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano dellaL’Aquila con code tra osservare la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via Salaria verso lo stadio Olimpicoin coda sulla via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile è l’uscita per la tangenziale est ancorasulla via Pontina tra Castel di Decima il Eur code anche sullaFiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio In quest’ultima direzione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito