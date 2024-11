Ilgiorno.it - Scoperte in Valtellina le incisioni rupestri più alte d’Europa: hanno almeno 3.200 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Ad accorgersi che dietro quei segni c’era una mano umana è stato un escursionista comasco di nome Tommaso Malinverno. Era il 2017 e ancora non sapeva che davanti a sé, su quella roccia ai piedi del ghiacciaio del Pizzo Tresero, a oltre 3.000 metri di altitudine, c’erano dellerisalenti all’Età del Bronzo. L’alpinista ha segnalato la scoperta alla Soprintendenza e oggi è arrivata la conferma: quei segni sono stati tracciati tra 3.600 e 3.200fa, probabilmente da cacciatori antenati dei moderni lombardi. I petroglifi del Tresero, siti nel comune di Valfurva all’interno del Parco nazionale dello Stelvio, sono una testimonianza della presenza di lunghissimo periodo dell’uomo nelle terre di montagna. Lesono collocate sopra il Passo di Gavia e sono in stretto collegamento con i sitiine in Valle Camonica, primo sito italiano a ottenere, nel 1979, il riconoscimento Unesco quale Patrimonio dell’Umanità.