Calciomercato.it - Italia, il ko incide sul sorteggio Mondiale: girone di ferro con Haaland e Scozia

La sconfitta degli Azzurri di Spalletti contro la Francia in Nations League complica i sorteggi per la rassegna iridata del 2026 in Canada, Messico e UsaL’è stata sconfitta 3-1 dalla Francia nell’ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Un risultato speculare rispetto all’andata che, a parità di punti, premia i transalpini come primi delproprio davanti alla Nazionale di Spalletti.Luciano Spalletti, Ct dell’(foto Ansa) – Calciomercato.itUn ko che avrà conseguenze ben più gravi rispetto al fatto che a marzo, nei quarti di finale della competizione istituita qualche anno fa dalla Uefa, gli Azzurri dovranno vedersela con un avversario di primo livello tra Germania, Spagna e Portogallo. Aver mancato il primo posto del gruppo B, infatti, comporta anche la perdita del cosiddetto paracadute per la qualificazione ai prossimi Mondiali.