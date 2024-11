Formiche.net - Così Meloni guarda all’America Latina (e non solo). Il G20 secondo Pelanda

“La politica estera italiana prova a muoversi come fanno le grandi potenze: interviene sui grandi temi e non entra nelle singole diatribe minori. È la scelta di una nazione che vuol essere forte”.a Formiche.net il prof. Carlo, economista e analista delle relazioni internazionali, autore del libro di strategia “L’Italia globale” per Rubbettino. In occasione del G20 in Brasile, riflette ad alta voce nonsulle prospettive del sudamerica ma anche su quelle euroamericane e ovviamente italiane, anche alla luce della nuova amministrazione Trump.La partecipazione di Giorgiaal G20, al di là degli interventi nelle due sessioni, come si inserisce nel quadro complessivo di relazioni multilaterali e di un’Italia che vuole essere globale?La politica estera italiana prova a muoversi come fanno le grandi potenze: interviene sui grandi temi e non entra nelle singole diatribe minori.