Ilrestodelcarlino.it - Rovigo, incendio in pizzeria del centro commerciale: tre intossicati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 novembre 2024 – Tragedia scampata a, dove ieri sera una cappa d'aspirazione di unaha preso fuoco, causando un vero e proprio. Il locale si trova all’interno del‘La Fattoria’. I Vigili del fuoco sono accorsi sul luogo per domare le fiamme. La struttura è dotata di un impianto ant‘a pioggia’, ma è stata comunque invasa dal fumo. Tre dipendenti sono rimastiper averlo inalato, nonostante il ristorante sia stato prontamente evacuato dalla polizia. Dalle ricostruzioni emerge che le fiamme hanno interessato principalmente la cappa esterna posta sul tetto dell’edificio, interessando i motori, l’impianto elettrico e la copertura in catrame. I vigili sono riusciti a circoscrivere l’, evitando che si propagasse in tutta la struttura.