Terzotemponapoli.com - Romelu Lukaku lascia il ritiro del Belgio: cosa è successo?

Leggi su Terzotemponapoli.com

hato anticipatamente ildella Nazionale belga, tornando a Napoli per concentrarsi sulla preparazione della prossima sfida di campionato contro la Roma. La decisione ha generato diverse speculazioni, in particolare sull’eventualità di un accordo informale tra il giocatore e il commissario tecnico del, Domenico Tedesco. Tuttavia, il CT ha chiarito la situazione, smentendo tali ipotesi.La spiegazione di Domenico Tedesco in merito alle condizioni diTedesco ha dichiarato che la scelta di escluderedalè stata dettata esclusivamente da motivi fisici. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ha spiegato chesoffre di un’infiammazione cronica al ginocchio che ha richiesto un’infiltrazione. La condizione del giocatore, peggiorata dopo il match contro l’Italia, lo costringerà a un periodo di riposo assoluto di 3-4 giorni, durante il quale non potrà nemmeno allenarsi.