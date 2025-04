Berrettini perde il primo set e si ritira da Madrid in campo Musetti

Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini esce di scena nei sedicesimi di finale del "Mutua Madrid Open", il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il tennista romano, testa di serie numero 30, si è ritirato dopo il primo set del match contro Jack Draper, testa di serie numero 5, vinto dal britannico per 7-6(2).TIAFOE AVVERSARIO DI ARNALDISarà Frances Tiafoe a sfidare l'azzurro Matteo Arnaldi negli ottavi di finale di Madrid. Il tennista statunitense, testa di serie numero 16, ha eliminato nei sedicesimi il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-3 6-3.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

LIVE Berrettini-Musetti 3-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il toscano si aggiudica il primo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Tre palle del doppio break Musetti. Sempre lo stesso copione…In rete il dritto del laziale. 0-30 Purtroppo non si placa l’emorragia di errori di dritto di Berrettini. 0-15 Completamente fuori tempo su questo dritto Matteo. 2-0 Game Musetti. Sul nastro la risposta di rovescio di Berrettini, che torna ora alla battuta. 40-15 Intelligente prima in kick del toscano. 🔗oasport.it

LIVE Berrettini-Zverev 2-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: doppio break, primo set compromesso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Diritto profondissimo del tedesco, lungo il recupero di Matteo. 15-0 Battuta esterna vincente. Zverev serve per il set. 2-5 Palla corta di Berrettini, Zverev ci arriva anche stavolta, ma la contro-smorzata si ferma sul nastro. 40-30 Largo il diritto incrociato di Berrettini in uscita dal servizio. 40-15 Allucinante diritto lungolinea vincente di Zverev. 🔗oasport.it

LIVE Berrettini-Zverev 1-5, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: doppio break, primo set compromesso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Allucinante diritto lungolinea vincente di Zverev. Potenza disarmante. 180 km/h…. 40-0 In rete la risposta di diritto sulla seconda di Berrettini. 30-0 Ancora un servizio vincente. 15-0 Battuta vincente dell’italiano. 1-5 Ace al centro. Sin qui non c’è partita. Serve una scossa in vista del secondo set. A-40 Berrettini ha fatto quello che ha potuto in difesa, ma Zverev non gli ha dato scampo, chiudendo tra l’altro con un complesso smash indietreggiando. 🔗oasport.it

