Cinque studenti del Liceo Classico Pietro Giannone di Benevento protagonisti di uno scambio Erasmus+ a Lubiana

Cinque studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento (Elisa Colangelo, Stefano Tomaciello, Niccolò Zampelli, Sara Saccente e Giulia Vitagliano) hanno partecipato con entusiasmo e grande coinvolgimento a un progetto di scambio Erasmus+ (il programma dell’Unione Europea dedicato all’istruzione, alla formazione e alla gioventù) presso la prestigiosa Gimnazija Bežigrad (istituto di istruzione superiore) di Lubiana, in Slovenia. A guidarli in questa significativa esperienza internazionale sono stati i docenti prof. Leandro Pisano e prof.ssa Claudia Romano, referente del progetto Erasmus+ per l’Istituto.La settimana è stata ricca di attività formative, culturali e relazionali, pensate per promuovere lo scambio tra pari, l’integrazione europea e lo sviluppo di competenze chiave per la cittadinanza attiva e globale. 🔗 Anteprima24.it - Cinque studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento protagonisti di uno scambio Erasmus+ a Lubiana Tempo di lettura: 3 minutiDal 6 al 12 aprile 2025,del” di(Elisa Colangelo, Stefano Tomaciello, Niccolò Zampelli, Sara Saccente e Giulia Vitagliano) hanno partecipato con entusiasmo e grande coinvolgimento a un progetto di(il programma dell’Unione Europea dedicato all’istruzione, alla formazione e alla gioventù) presso la prestigiosa Gimnazija Bežigrad (istituto di istruzione superiore) di, in Slovenia. A guidarli in questa significativa esperienza internazionale sono stati i docenti prof. Leandro Pisano e prof.ssa Claudia Romano, referente del progettoper l’Istituto.La settimana è stata ricca di attività formative, culturali e relazionali, pensate per promuovere lotra pari, l’integrazione europea e lo sviluppo di competenze chiave per la cittadinanza attiva e globale. 🔗 Anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

Opportunità per gli studenti a.s. 2025/2026: 10 borse di studio per il Liceo Classico Marymount (Roma) - Per l’anno scolastico 2025/2026 la Fondazione Istituto Marymount, con sede a Roma in via Nomentana 355, istituisce 10 borse di studio per il Liceo Classico, 8 delle quali per l’accesso al primo anno, le rimanenti destinate a studentesse e studenti meritevoli che possano inserirsi negli anni II, III, IV. Lo storico istituto paritario bilingue propone ai suoi studenti un […] L'articolo Opportunità per gli studenti a. 🔗orizzontescuola.it

Pontremoli Barocca: studenti del Liceo Classico Vescovile contro la violenza di genere - Saranno presentati durante i due giorni di “Pontremoli Barocca”, sabato e domenica, i lavori realizzati dagli studenti delle classi terza e quarta del Liceo Classico Vescovile nell’ambito del progetto speciale sulla violenza di genere proposto da Sigeric con Aurora Domus, Società della Salute e Centro Donna della Lunigiana. Inserito nel programma per gli adolescenti delle Fondazioni “Con i Bambini” e Fondazione Carispezia, il percorso è iniziato con visite guidate formative in cui gli oltre 80 studenti degli Istituti superiori lunigianesi hanno potuto esaminare opere e affreschi del “Ciclo ... 🔗lanazione.it

Nasce Podclassic: il podcast culturale degli studenti del Liceo Classico Umberto I di Napoli - È stato presentato ufficialmente nel corso della Notte Nazionale del Liceo Classico il nuovo canale Spotify PodClassic, il podcast del Liceo Classico Statale Umberto I di Napoli. PodClassic è un progetto che intreccia cultura, letteratura, storia e attualità attraverso le voci delle studentesse e degli studenti dell’Umberto. Parte integrante della redazione della Rivista d’Istituto, il […] 🔗2anews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cinque studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento protagonisti di uno scambio Erasmus+ a Lubiana; Alternanza scuola-lavoro: 5 studenti del Liceo Classico Giulio Cesare per due settimane in ospedale a Rimini; Due settimane nei corridoi dell'Infermi. Gli studenti del Giulio Cesare: Un'esperienza che ricorderemo per sempre; Cinque studenti positivi: chiuso il Liceo Classico Empedocle fino al 14 marzo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Licei a Roma, la classifica del 2025: lo scientifico è il preferito degli studenti, poi gli istituti tecnici. Il classico scende al 5º posto - Nel confronto tra i licei romani, numeri ed equazioni battono letteratura e lingue antiche: il liceo scientifico è ancora di gran lunga il percorso preferito dagli alunni della Capitale. Ma ... 🔗ilmessaggero.it

Liceo Classico in crisi? In Lombardia salta l'avvio di una prima per mancanza di iscritti - Da cinque classi a quattro: questo il destino a cui andrà incontro nel prossimo anno scolastico un liceo di Pioltello, vicino Milano. Il motivo? Il calo significativo delle iscrizioni ... 🔗skuola.net

GLI STUDENTI DEL LICEO OVIDIO DI SULMONA PROTAGONISTI AL FESTIVAL “PAROLE IN CAMMINO “ E SU STRISCIA LA NOTIZIA - Firenze, 27 aprile 2025 – Il Liceo Classico “Ovidio” di Sulmona si distingue a livello nazionale grazie alla partecipazione di cinque suoi studenti al festival “Parole in Cammino”, in programma a ... 🔗reteabruzzo.com