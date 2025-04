Torrente Pesa a Montelupo | alleanza per il fiume Autorità di bacino | 10mila euro per le plastiche Soddisfazione di Gaia Checcucci

alleanza per il fiume". Una conferma del lavoro tra l'Amministrazione e il territorio, e di come questi due elementi debbano camminare di pari passo per contrastare l'inquinamento e tutelare i corsi d'acqua.L'Autorità di bacino ha stanziato 10mila euro per l'attività di educazione e sensibilizzazione contro la diffusione delle plastiche

