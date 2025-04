Supplenti sostegno conferma della nomina anche per il 2025 26 Direttive per le scuole AGGIORNATO con Caserta

2025 "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 20252026" e qualche ufficio Scolastico si attiva per fornire le indicazioni ai Dirigenti scolastici.L'articolo Supplenti sostegno, conferma della nomina anche per il 202526. Direttive per le scuole AGGIORNATO con Caserta . 🔗 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio"Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto diper l’anno scolastico2026" e qualche ufficio Scolastico si attiva per fornire le indicazioni ai Dirigenti scolastici.L'articoloper il26.per lecon. 🔗 Orizzontescuola.it

Conferma docente di sostegno 2025/26: scelta famiglia o nomina da GPS - Il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 disciplina la possibilità di confermare il docente di sostegno sullo stesso alunno anche per l’anno scolastico 2025/2026, purché sussistano tre condizioni fondamentali: la richiesta della famiglia, il consenso del docente e il diritto alla nomina. Tuttavia, il decreto apre a una serie di quesiti, in particolare […] The post Conferma docente di sostegno 2025/26: scelta famiglia o nomina da GPS first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Continuità supplenza sostegno 2025/26: il docente deve anche avere diritto alla nomina da GaE/GPS oltre ad essere richiesto dalla famiglia? - Tuttavia abbiamo già evidenziato che il decreto non vincola il diritto alla conferma di un docente in possesso di specializzazione alla nomina avvenuta ... nominato per una supplenza da GPS ... 🔗orizzontescuola.it

Assunzioni Gps sostegno prima fascia anche nel 2025: è prevista la proroga? - Da settembre possibilità di accedere all'anno di prova senza passare per il concorso. Misura prevista fino al 31 dicembre. 🔗money.it

Conferma supplente per il sostegno anche nell’a.s. 2025/26. Se il posto non è intero, come completa l’orario il docente? - Scuole alle prese con la conferma ... supplenze per il relativo grado; docenti privi del titolo di specializzazione che, nell’anno scolastico 2024/2025, abbiano svolto servizio su posto di ... 🔗orizzontescuola.it