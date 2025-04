Giornata Internazionale dell' ostetricia due incontri con le future mamme ed i papà

della Giornata Internazionale dell'ostetrica del 5 maggio, promossa in Italia dalla Federazione nazionale degli Ordini della professione ostetrica (Fnopo), l'Asl di Frosinone con la Uoc di ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Spaziani organizza 2 incontri ricchi di attività rivolti. 🔗 Frosinonetoday.it - Giornata Internazionale dell'ostetricia, due incontri con le future mamme ed i papà In occasione'ostetrica del 5 maggio, promossa in Italia dalla Federazione nazionale degli Ordinia professione ostetrica (Fnopo), l'Asl di Frosinone con la Uoc die Ginecologia'ospedale Spaziani organizza 2ricchi di attività rivolti. 🔗 Frosinonetoday.it

Su altri siti se ne discute

Giornata internazionale della donna, parole e musica a Lanciano in occasione dell'8 marzo - Parole e musica per celebrare la Giornata internazionale della donna. L’appuntamento è sabato 8 marzo a Lanciano, con l'iniziativa “Voci di donne, fra testimonianze e impegno”. Letture accompagnate da intermezzi musicali: in un’atmosfera che coniuga l’impegno e la leggerezza alcune associazioni... 🔗chietitoday.it

La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra la Giornata internazionale della donna con l'ingresso gratuito per tutte le visitatrici - La Galleria dell’Accademia di Firenze celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale della donna con un’apertura gratuita riservata a tutte le donne. La Giornata internazionale dei diritti delle donne si celebra in Italia a partire dall’8 marzo 1922 e nasce per rivendicare la centralità... 🔗firenzetoday.it

Giornata Internazionale dell'Infermiere, open day per il corso di laurea - In vista della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che si celebra il 12 maggio, l'Ulss 9 Scaligera ha programmato per venerdì 9 maggio un open day per il corso di laurea in infermieristica. La Giornata Internazionale Il 12 maggio 1820 è nata Florence Nightingale, fondatrice delle... 🔗veronasera.it

Ne parlano su altre fonti

Giornata Internazionale dell'ostetricia, due incontri con le future mamma ed i papà; Un evento per condividere le esperienze nella Giornata Internazionale dell'Ostetrica; [05.05] Giornata Internazionale dell’Ostetrica/o | News | Mangiagalli Center; 5 maggio – Giornata Internazionale dell’Ostetrica: gli eventi a Cosenza. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giornata mondiale dell’ostetrica, le iniziative della Asl Roma 4 - In occasione della Giornata Mondiale dell’Ostetrica, che si celebra ogni anno il 5 maggio, la ASL Roma 4 organizza una serie di iniziative di sensibilizzazione e informazione dedicate alla salute e al ... 🔗trcgiornale.it

Ostetriche. Oggi la Giornata internazionale. Il tema è “Le ostetriche che cambiano il mondo partendo dalle famiglie" - Questo è lo slogan lanciato dall’ICM (International Confederation of Midwives - Confederazione internazionale delle ostetriche) per la Giornata ... responsabilità dell’ostetrica/o nell ... 🔗quotidianosanita.it

Le ostetriche di Usl e Aoup racconteranno le loro esperienze nelle crisi emergenziali - Appuntamento il 5 maggio in Sala Baleari al Comune di Pisa per la giornata internazionale dell'ostetrica per un momento dedicato, in cui le profesionniste racconteranno le esperienze vissute nelle cri ... 🔗msn.com