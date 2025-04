Ucraina | media Putin insiste su controllo 4 regioni occupate per pace

Putin insiste sul fatto che Mosca dovrà assumere il controllo delle quattro regioni dell'Ucraina parzialmente occupate come parte di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra. È quanto hanno rivelato a Bloomberg tre persone a Mosca che hanno familiarità con la questione.

Ucraina, media: Putin propone di congelare la guerra lungo la linea del fronte | L'inviato Usa Witkoff atteso questa settimana a Mosca - Il presidente russo: "Analizzerò la proposta di Zelensky per uno stop agli attacchi sulle infrastrutture civili" 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump: "Putin si è offerto di fermare la guerra e la conquista dell'intera Ucraina" | Media: Gb verso la rinuncia all'invio di peacekeeper - Zelensky: "Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev". Il segretario della Nato Rutte: "La palla ora è nel campo della Russia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Guerra in Ucraina, Zelensky insiste: “Per la pace disposti a uno scambio di territori con Mosca”. Ma Putin rigetta la proposta e risponde bombardando Kiev - Da un lato, l’apertura di Vladimir Putin a negoziare la fine delle ostilità “tenendo conto della situazione sul campo di battaglia”; dall’altro, la controproposta di Volodymyr Zelensky che, basandosi proprio su quanto emerge dal fronte, ha suggerito uno scambio di territori tra i due Paesi. Passano i giorni, ma non si esaurisce la telenovela che vede i due leader scambiarsi, con cadenza quotidiana, proposte di pace che sembrano più che altro un pretesto per prolungare la guerra in Ucraina. 🔗lanotiziagiornale.it

Media, 'Putin insiste su 4 regioni ucraine per la pace' - Il presidente russo Vladimir Putin continua a insistere sul fatto che la Russia debba assumere il controllo di quattro regioni dell'Ucraina che non occupa completamente nell'ambito di un accordo per m ... 🔗msn.com

Media: "Putin vuole il controllo di quattro regioni ucraine per mettere fine alla guerra" | Medvedev: "La Russia non avrebbe dovuto fidarsi dell'Occidente, neanche dell'Italia" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.161. Per l'attuale vice segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale, Dmitri Medvedev, la Russia non avrebbe dovuto "fidarsi" di diversi Paesi occidentali, t ... 🔗msn.com

Ucraina, Zelensky risponde a Putin: “La tregua? Un tentativo di manipolazione” - Il presidente ucraino rilancia sui social: "Il cessate il fuoco deve essere immediato, totale e incondizionato, per almeno 30 giorni" ... 🔗dire.it