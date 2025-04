Guinea Bissau Valentina Cirelli è libera | 10 giorni che sono sembrati 10 mesi

Valentina Girelli è stata rilasciata dalle forze dell'ordine della Guinea Bissau. Era stata presa in custodia lo scorso 19 aprile perché avrebbe preso parte il giorno precedente a manifestazioni condite da atti vandalici. Fondamentale il lavoro della Farnesina e dell'ambasciata italiana di DakarL'articolo Guinea Bissau, Valentina Cirelli è libera: “10 giorni che sono sembrati 10 mesi” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Guinea Bissau, Valentina Cirelli è libera: “10 giorni che sono sembrati 10 mesi” L'attivista italianaGirelli è stata rilasciata dalle forze dell'ordine della. Era stata presa in custodia lo scorso 19 aprile perché avrebbe preso parte il giorno precedente a manifestazioni condite da atti vandalici. Fondamentale il lavoro della Farnesina e dell'ambasciata italiana di DakarL'articolo: “10che10” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guinea-Bissau, liberata l’imprenditrice e attivista Valentina Cirelli: «10 giorni che sono sembrati mesi» - «Sono libera, sono molto stanca ma sto bene». Con queste parole affidate a Facebook, Valentina Cirelli Agwineriün – l’imprenditrice e attivista ligure fermata il 18 aprile scorso in Guinea-Bissau dove vive da circa venti anni – ha annunciato la sua scarcerazione. «Sono stati 10 giorni e notti che sembravano mesi, è stato molto difficile per le condizioni, ma la cosa più difficile è stata essere rinchiusa e sapere di essere innocente», si legge sui social. 🔗open.online

Liberata Valentina Cirelli, l’imprenditrice spezzina in carcere in Guinea-Bissau: “Stanca ma libera” - La donna era stata fermata insieme ad altri attivisti dopo proteste e sabotaggi in un’azienda mineraria del posto, ma contro di lei non c'era alcuna prova 🔗repubblica.it

Guinea Bissau, Valentina Cirelli è libera: l’attivista italiana era stata arrestata il 19 aprile - L'attivista italiana Valentina Girelli è stata rilasciata dalle forze dell'ordine della Guinea Bissau. Era stata presa in custodia lo scorso 19 aprile perché avrebbe preso parte il giorno precedente a manifestazioni condite da atti vandalici. Fondamentale il lavoro della Farnesina e dell'ambasciata italiana di Dakar L'articolo Guinea Bissau, Valentina Cirelli è libera: l’attivista italiana era stata arrestata il 19 aprile proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Liberata Valentina Cirelli, l’attivista italiana era stata arrestata in Guinea Bissau; Guinea Bissau: donne in prima linea contro l’estrazione del zirconio, arrestata un’attivista; “Libera e stanca, ma sto bene”: è fuori dal carcere Valentina Cirelli in Guinea Bissau; Liberata Valentina Cirelli, l’attivista italiana era stata arrestata in Guinea Bissau. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Guinea-Bissau, rilasciata attivista italiana Valentina Cirelli - È stata rilasciata in Guinea-Bissau l’attivista e imprenditrice italiana Valentina Cirelli. È quanto si apprende da fonti diplomatiche, che sottolineano che il caso era stato seguito fin dal principio ... 🔗msn.com

Liberata Valentina Cirelli, l’attivista italiana che era stata arrestata in Guinea Bissau - È stata liberata Valentina Cirelli Agwineriün, l’attivista e imprenditrice italiana che era stata arrestata in Guinea Bissau il 19 aprile con l’accusa di aver partecipato a manifestazioni con atti van ... 🔗msn.com

Guinea Bissau, parla l'attivista arrestata: "Ora libera, ma incubo non è finito" - Valentina Cirelli non conosce ancora le condizioni del rilascio. In carcere "ho dormito su una spugna per terra e con un caldo atroce, un giorno per sei ore non mi hanno permesso di andare in bagno" ... 🔗msn.com