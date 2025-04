Mentre in Turchia sta schiacciando l’opposizione Erdogan viene accolto a braccia aperte da Meloni per aumentare gli investimenti in armi e respingere insieme i migranti illegali

