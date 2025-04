C’è davvero stata una donna a capo della chiesa cattolica? La storia della papessa Giovanna

della papessa Giovanna: una donna che, secondo cronisti medievali, avrebbe ingannato la Curia romana e guidato per breve tempo la chiesa sotto mentite spoglie. Tra storia e mito, il racconto di un pontificato impossibile ma che continua ad affascinare l’immaginario collettivo. 🔗 Mentre si attende l’inizio del Conclave, tra i racconti più curiosi legati alle sorti vaticane spicca la leggenda: unache, secondo cronisti medievali, avrebbe ingannato la Curia romana e guidato per breve tempo lasotto mentite spoglie. Trae mito, il racconto di un pontificato impossibile ma che continua ad affascinare l’immaginario collettivo. 🔗 Fanpage.it

