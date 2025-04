Giubileo della Disabilità | i ragazzi del Serafico di Assisi in cammino nel segno di papa Francesco

ragazzi del Serafico di Assisi hanno aperto il loro pellegrinaggio nell'ambito del Giubileo della Disabilità attraversando la Porta. 🔗 Perugiatoday.it - Giubileo della Disabilità: i ragazzi del Serafico di Assisi in cammino nel segno di papa Francesco Non solo semplici pellegrini, ma testimoni di una storia che parla di fragilità e dignità: con occhi curiosi, sorrisi e mani intrecciate a quelle degli operatori, ideldihanno aperto il loro pellegrinaggio nell'ambito delattraversando la Porta. 🔗 Perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Pasqua, al Serafico di Assisi il Vangelo si fa "servizio": il personale lava i piedi ai ragazzi con disabilità - È nella concretezza dei gesti, più che nelle parole, che al Serafico di Assisi il Vangelo prende forma. E nei giorni che preparano la Pasqua quel gesto si fa ancora più essenziale e profondo attraverso la Lavanda dei piedi, compiuta dagli operatori e dalla presidente del Serafico, Francesca Di... 🔗perugiatoday.it

Roma invasa dai ragazzi: è il Giubileo degli Adolescenti - AGI - Roma è invasa dai ragazzi, si stima siano 130mila quelli che parteciperanno alla Messa del Giubileo degli Adolescenti. Un momento di festa che ha subito delle inevitabili modifiche a causa della morte di Papa Francesco. Saltata la canonizzazione del beato di internet, Carlo Acutis prevista per il 27 aprile. Il Giubileo degli Adolescenti coinvolgerà decine di migliaia di ragazzi provenienti in gran parte dall'Italia, ma anche in gruppi numerosi da Stati Uniti, Brasile, India, Spagna, Portogallo, Francia, Ucraina, Regno Unito, Germania, Cile, Venezuela, Messico, Australia, Argentina, ... 🔗agi.it

“La cosa più bella? Fare tutto da sola”. Le storie dei ragazzi con disabilità che sperimentano la vita autonoma lavorando in un piccolo paese - Gazzada Schianno è un piccolo paese di poco più di 4mila abitanti nel Varesotto. Qui novanta ragazzi e ragazze con disabilità provano a diventare adulti non solo insieme agli operatori della onlus Magari Domani, ma anche insieme ai cittadini e ai negozianti del piccolo comune. “Abbiamo immaginato una comunità diffusa” spiega al Fattoquotidiano.it il cofondatore della Magari Domani, Andrea Avila. I ragazzi e le ragazze con disabilità vengono inseriti con dei tirocini nei negozi e nelle attività produttive della zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

I ragazzi del Serafico aprono il Giubileo della Disabilità; I ragazzi del Serafico aprono il Giubileo della Disabilità; Giubileo delle persone con disabilità, l'inclusione si costruisce ogni giorno; Giubileo persone con disabilità. Baroni: “Con il progetto Chicco di grano una presa in carico a 360 gradi”. 🔗Approfondimenti da altre fonti