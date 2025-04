Omicidio Santo Romano il killer minorenne condannato a 18 anni e otto mesi La mamma della vittima | La giustizia ha fallito uno schifo

otto anni e otto mesi di reclusione. È la sentenza emessa nei confronti del minorenne che, nella notte tra l’1 e il 2 novembre dello scorso anno, ha ucciso con un colpo di pistola il 19enne Santo Romano a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni del capoluogo campano all’esito del processo che si è concluso con la modalità del rito abbreviato. Il magistrato ha disposto una pena superiore alle richieste fatte dalla procura: il pm Ettore La Ragione aveva, infatti, proposto 17 anni di reclusione. Il minore rispondeva dell’Omicidio di Romano, innescato da un piede pestato e da una scarpa sporcata, e del tentato Omicidio di un suo amico. Reati aggravati dall’uso di una pistola illegalmente detenuta. La rabbia dei familiari Per la mamma del 19enne, Filomena Di Mare, con la sentenza di oggi – martedì 29 aprile – «la giustizia ha fallito di nuovo, è uno schifo», ha detto. 🔗 Dicidi reclusione. È la sentenza emessa nei confronti delche, nella notte tra l’1 e il 2 novembre dello scorso anno, ha ucciso con un colpo di pistola il 19ennea San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni del capoluogo campano all’esito del processo che si è concluso con la modalità del rito abbreviato. Il magistrato ha disposto una pena superiore alle richieste fatte dalla procura: il pm Ettore La Ragione aveva, infatti, proposto 17di reclusione. Il minore rispondeva dell’di, innescato da un piede pestato e da una scarpa sporcata, e del tentatodi un suo amico. Reati aggravati dall’uso di una pistola illegalmente detenuta. La rabbia dei familiari Per ladel 19enne, Filomena Di Mare, con la sentenza di oggi – martedì 29 aprile – «lahadi nuovo, è uno», ha detto. 🔗 Open.online

FOTO/ Al via processo per omicidio del 19enne Santo Romano - Tempo di lettura: 2 minuti“Sono tesa. Confidiamo nella vera e sana giustizia”. Queste le parole di Filomena De Mare, la madre del 19enne Santo Romano, giovane promessa del calcio morto nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 a causa delle gravissime ferite riportate dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo di arma da fuoco mentre, con un gruppo di amici, era a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). 🔗anteprima24.it

