Chiara Ferragni prende tutto Diventa azionista di maggioranza del suo brand | Ora libera di guidare decidere cambiare

«Sono per la prima voltatadidi». Con queste paroleannuncia sui suoi profili una nuova era per la sua azienda, postando un messaggio Whatsapp probabilmente del suo legale: «Congratulazioni,! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo». «Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta chevada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di. È essereper la prima volta nel portare avanti il mioed il mio nome», spiega l’imprenditrice, che non ha vissuto un periodo felice per i suoi prodotti dall’occhio azzurro. 🔗 Open.online