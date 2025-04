Weekend tra piante fiori ed erbe aromatiche alla 16esima edizione di Sassuolo in Fiore

Sassuolo si trasforma in un grande giardino a cielo aperto grazie alla mostra mercato florovivaistica tra le più attese in città: Sassuolo in Fiore, che quest’anno raggiunge un importante traguardo: sarà infatti la 16°edizione! Organizzata da Piazze in Fiore col patrocinio. 🔗 Modenatoday.it - Weekend tra piante, fiori ed erbe aromatiche alla 16esima edizione di Sassuolo in Fiore Il centro storico disi trasforma in un grande giardino a cielo aperto graziemostra mercato florovivaistica tra le più attese in città:in, che quest’anno raggiunge un importante traguardo: sarà infatti la 16°edizione! Organizzata da Piazze incol patrocinio. 🔗 Modenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

All’Orto Botanico c'è la storica mostra-mercato Zagara di primavera: weekend tra piante, fiori e profumi - Un intero weekend immersi tra piante, fiori, profumi e colori all’Orto Botanico che si prepara ad accogliere la 28esima edizione della Zagara di primavera, la storica mostra-mercato di giardinaggio e florovivaismo. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, i viali dell’Orto si animeranno di visitatori... 🔗palermotoday.it

Sagre ed eventi del weekend dal 4 al 6 aprile, cosa fare regione per regione - Cosa fare nel weekend dal 4 al 6 aprile? Ecco il programma degli eventi e delle sagre regione per regione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fiori, piante officinali e alberi da frutto: nel parco Maugeri un 'giardino sensoriale' per i visitatori con disabilità - Un 'giardino sensoriale' per persone non vedenti e ipovedenti nel parco intitolato a Maria Maugeri, a Bari. L'opera prenderà forma grazie a una donazione dei Lions Distretto 108AB 'Puglia', approvata dalla giunta comunale. La donazione, in particolare, deriva dalla LCIF - Lions Clubs... 🔗baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Mostra Mercato Primaverile di piante e fiori a Firenze, Firenze; Un weekend di Pasqua pieno di fiori e profumi, torna Ravenna in fiore; Un weekend tra piante, fiori e accessori per il giardinaggio in centro a Lugo; Il weekend di Pasqua è nel segno dei fiori e delle piante con la mostra mercato Ravenna in fiore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un weekend di Pasqua pieno di fiori e profumi, torna “Ravenna in fiore” - Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile, tutti e tre i giorni alle 9, in piazza del Popolo e in piazza XX settembre ... 🔗ravenna24ore.it

Nel weekend la città si trasforma in un giardino. Ravenna in fiore colora due piazze - Sabato, domenica e lunedì, nel cuore del weekend di Pasqua, Ravenna si trasforma in un giardino fiorito a cielo aperto: Ravenna in Fiore approda in piazza del Popolo e piazza XX settembre per uno ... 🔗msn.com

Ravenna in fiore. Weekend di Pasqua pieno di fiori, profumi e bellezza in Piazza del Popolo e Piazza XX settembre - Sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile, nel cuore del weekend di Pasqua, Ravenna si trasforma in un giardino fiorito a cielo aperto: Ravenna in Fiore approda in Piazza del Popolo e Piazza XX settem ... 🔗ravennanotizie.it