Al V&A di Londra in scena il ‘Tancredi e Clorinda’ di AterBalletto

Londra (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – I ballerini del CCNAterBalletto hanno danzato nella splendida Raphael Gallery del Victoria and Albert Museum di Londra. Davanti a un folto pubblico inglese, prevalentemente giovani, i danzatori Gador Lago Benito e Alberto Terribile con il il tenore Matteo Straffi, accompagnati da Daniel Perer al clavicembalom hanno messo in scena "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda" di Claudio Monteverdi, la vicenda di amore e morte tratta dalla "Gerusalemme Liberata" di Torquato Tasso.La doppia performance, nella Giornata Mondiale della Danza, ha registrato il tutto esaurito. Era inserita nel programma del "Performance Festival" londinese grazie ad una collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Londra all'interno di Italia Danza, un progetto curato insieme alla Direzione Generale della Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina.

