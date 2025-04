Simeri accoglie la Madonna di Pompei | il quadro in parrocchia per tutto il mese di maggio

Simeri. Il prossimo 1° maggio, la parrocchia Santa Maria Assunta accoglierà la copia del quadro della Madonna di Pompei, in arrivo direttamente dal celebre Santuario mariano campano. Ad annunciarlo sui social don Francesco Cristofaro.La sacra immagine sarà esposta nella chiesa parrocchiale per l'intera durata del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria. L'arrivo sarà accompagnato da un momento di preghiera comunitaria: alle ore 18:30 è in programma la recita del Santo Rosario, seguita dalla celebrazione della Santa Messa.Un'occasione importante per i fedeli del territorio, che potranno raccogliersi in preghiera dinanzi a un simbolo tanto amato della devozione mariana.

