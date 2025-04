Quando la prevenzione si fa rosa

Quando LA prevenzione SI FA rosa”Incontri di sensibilizzazione e informazione, sulla salute delle donne organizzati da Misericordia di Pisa, Associazione La tartaruga e Associazione Sportivo Dilettantistica SportivaMente.2° INCONTRO - Sabato 10. 🔗 Pisatoday.it - Quando la prevenzione si fa rosa Continuano gli incontri aperti al pubblico di “LASI FA”Incontri di sensibilizzazione e informazione, sulla salute delle donne organizzati da Misericordia di Pisa, Associazione La tartaruga e Associazione Sportivo Dilettantistica SportivaMente.2° INCONTRO - Sabato 10. 🔗 Pisatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Quando la prevenzione si fa rosa - Incontri di sensibilizzazione e informazione, sulla salute delle donne organizzati da Misericordia di Pisa,Associazione La tartaruga e Associazione Sportivo Dilettantistica SportivaMente Perchè un percorso di informazione e prevenzione pensato in particolare per le donne? Perchè le donne sono... 🔗pisatoday.it

Just the woman I am: la corsa rosa torna a invadere il centro di Torino tra sport, visite gratuite, prevenzione e musica - Just the woman I am è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. JTWIA si svolge... 🔗torinotoday.it

Marzo in rosa a Garbagnate tra prevenzione e teatro - “Marzo in rosa“. Inizia martedì 4 e si protrarrà fino alla metà del mese il programma degli eventi dedicati alle donne. Dal 4 al 15 marzo, negli orari d’apertura della biblioteca di Corte Valenti, sarà possibile ammirare un’installazione dedicata alle idee delle donne che hanno cambiato il mondo, intitolata “Riflessi di donna: il valore di un’idea“. Sempre martedì 4 alle 20.30 nella Corte Valenti si parlerà di osteoporosi, una serata per conoscere, prevenire, domandare, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell’Asst Rhodense, a ingresso libero. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Quando la prevenzione si fa rosa; San Giorgio La Molara, successo per la giornata di prevenzione promossa dalla ‘Rosa Samnium APS’; Ottobre rosa 2024. Tornano il Vaporetto e l'Autobus della prevenzione. Partenza martedì 1° ottobre; Fontana ad Ambasciatori in rosa di Komen: Prevenzione strumento indispensabile contro tumore seno. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Per far vincere la prevenzione in rosa parte Open week salute - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Prevenzione & Serenità un nuovo passo nell’essenziale prevenzione rosa - SARONNO – La settima tappa del Progetto Prevenzione & Serenità si è tenuta ieri mercoledì 25 settembre, presso la Boutique Assicurativa Enrico Cantù Assicurazioni Società Benefit in via ... 🔗ilsaronno.it

San Martino Sannita, successo per la giornata di prevenzione oncologica: circa 200 le visite effettuate - E’ stata una vera e propria onda rosa quella che ha attraversato domenica scorsa San Martino Sannita: il senologo Carlo Iannace e la senologa Maria Luisa Di Cecilia hanno effettuato ben 184 visite all ... 🔗ntr24.tv