Se i tuoi figli fanno amicizia con bimbi di etnie e generi diversi saranno più gentili | la scoperta in una ricerca

ricerca americana, i bambini che stringono amicizie con coetanei appartenenti all'altro sesso o provenienti da differenti gruppi etnici svilupperebbero comportamenti più gentili e altruisti nei confronti degli altri. Per gli autori dello studio, infatti, le relazioni intergruppo – soprattutto quelle tra maschi e femmine – possono insegnare ai più piccoli a essere solidali anche con chi è diverso da loro, favorendo una crescita sociale più aperta. 🔗 Seconda una nuovaamericana, i bambini che stringono amicizie con coetanei appartenenti all'altro sesso o provenienti da differenti gruppi etnici svilupperebbero comportamenti piùe altruisti nei confronti degli altri. Per gli autori dello studio, infatti, le relazioni intergruppo – soprattutto quelle tra maschi e femmine – possono insegnare ai più piccoli a essere solidali anche con chi è diverso da loro, favorendo una crescita sociale più aperta. 🔗 Fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Stefano ad Affari Tuoi cede all’offerta finale: “Penso ai figli”, ma nel suo pacco c’erano 100mila euro - Lieto fine dal sapore amaro per Stefano ad Affari Tuoi. Il vigile della Toscana ha ceduto all'offerta del dottore sul finale: ha accettato 35mila euro pensando ai figli, ma in gioco c'erano ancora 100mila euro. Ed erano proprio nel suo pacco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gli attacchi di panico e il confronto in lacrime con la mental coach: “Porterai l’esempio per i tuoi figli”. I retroscena del Sanremo di Fedez - Com’è stata davvero l’esperienza di Fedez a Sanremo dietro le quinte? A raccontarlo è ancora Ale Della Giusta, il noto youtuber che, due settimane fa, aveva pubblicato sulla piattaforma la prima parte dell’avventura del rapper nella kermesse. Il creator, che ha trascorso con lui 10 giorni, 24 ore su 24, ha svelato retroscena inediti del Festival. Nel primo video emergono dettagli come la momentanea intenzione di ritirarsi, il ricordo degli attacchi di panico durante la finale del 2021 (quando era in gara con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome“) e un riferimento all’ormai ex ... 🔗ilfattoquotidiano.it

I 9 segnali che stai educando troppo duramente i tuoi figli, secondo il pediatra - Essere severi e urlare addosso ai propri bimbi perché rispettino le regole e si comportino bene, non ha alcun vantaggio per i bimbi se non quello di iniziare a temere i genitori. Ecco i 9 segnali che si è troppo rigidi con i bambini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Se i tuoi figli fanno amicizia con bimbi di etnie e generi diversi saranno più gentili: la scoperta in una ricerca; Educazione, Bruzzone ai genitori amici: Vi leverei i figli; Roberta Bruzzone: «I genitori devono controllare i propri figli. E non devono essere amici»; Eleonora Giorgi morta, il ricordo di Carlo Verdone: «Ci siamo conosciuti ai tempi della scuola, stava con il m. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Se i tuoi figli fanno amicizia con bimbi di etnie e generi diversi saranno più gentili: la scoperta in una ricerca - Seconda una nuova ricerca americana, i bambini che stringono amicizie con coetanei appartenenti all'altro sesso o provenienti da differenti gruppi etnici ... 🔗fanpage.it