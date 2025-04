È sempre Cartabianca | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 29 aprile su Rete 4

sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 29 aprile 2025 su Rete 4

Questa sera, martedì 29 aprile 2025, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 29 aprile 2025, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 29 aprile 2025

I funerali di Papa Francesco sono stati l'occasione per far ritrovare a Roma i leader mondiali: è destinata a entrare nella storia la foto che immortala il dialogo tra il Presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky nella Basilica di San Pietro.

