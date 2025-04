Tassa sui rifiuti in aumento per alcuni sarà quasi del 6% in più

L’aumento della tassa dei rifiuti: "Vogliamo incontrare il sindaco" - "Da mesi aspettiamo un incontro col sindaco Francesco Squeri, per discutere dei rincari della tassa rifiuti, che hanno colpito anche i commercianti. Ad oggi non abbiamo ricevuto riscontri, nonostante i solleciti. Siamo ancora fiduciosi di poterci confrontare con lui. Auspichiamo collaborazione tra il Comune e le associazioni di categoria". Così la presidente locale di Confcommercio, Caterina Ippolito, rilancia la necessità di un dialogo costruttivo con l’Amministrazione di San Donato, per favorire la salvaguardia e la valorizzazione dei negozi di prossimità. 🔗ilgiorno.it

Napoli, cambia tassa rifiuti: «Scatta la riduzione per 200mila famiglie» - È la prima volta che nell?era della legge dei sindaci votati direttamente dai cittadini, cioè dal 1994, che il Comune abbassa le tasse. Si parte dalla Tari, la Tassa sui rifiuti,... 🔗ilmattino.it

Giorgia Meloni, in arrivo un nuovo Decreto che prevede un aumento di stipendio per alcuni dipendenti statali - Il governo Meloni ha approvato un aumento di stipendio per gli impiegati statali. L’importo aggiuntivo previsto è più o meno di 50€. I destinatari di tale beneficio saranno solo i dipendenti ministeriali. Tale decisione è contenuta nel nuovo Decreto, la cui data di entrata in vigore non è ancora stata definita. La Premier ha deciso […] L'articolo Giorgia Meloni, in arrivo un nuovo Decreto che prevede un aumento di stipendio per alcuni dipendenti statali proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Tassa rifiuti, arrivano sconti per tutti: under 30, librerie di quartiere e negozi di prodotti sfusi - È ufficialmente ridotta la Tari. Il consiglio comunale di Milano ha approvato la diminuzione dei versamenti per il 2025 per imprese e famiglie. Il voto in aula è arrivato lunedì 28 aprile. Quest'anno ... 🔗milanotoday.it

Bolletta in aumento, nuovo ritocco della Tari: sui rincari inciderà anche lo speciale fondo bonus rifiuti statale - SACILE (PORDENONE) - Nuovi aumenti in vista per la Tari, la tassa sui rifiuti il cui progredire appare negli ultimi anni lento (con qualche brusca accelerazione), ma inesorabile. Nel corso ... 🔗ilgazzettino.it

Tassa rifiuti, conto salato. Ma scattano agevolazioni e risparmi per le famiglie - Cartelle 2025 meno pesanti in diversi Comuni per i nuclei numerosi o con un disabile o per le abitazioni occupate solo pochi mesi all’anno ... 🔗lanazione.it