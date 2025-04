Castelvetro tamponamento in A21 | un ferito

Castelvetro al chilometro 182 nel pomeriggio del 29 aprile per il tamponamento tra due furgoncini. Il bilancio è di un ferito, un 54enne di Vicenza, che ha riportato svariati traumi: è stato estratto dall'abitacolo accartocciato dai vigili. 🔗 Ilpiacenza.it - Castelvetro, tamponamento in A21: un ferito Soccorsi in azione lungo l'autostrada A21 all'altezza dial chilometro 182 nel pomeriggio del 29 aprile per iltra due furgoncini. Il bilancio è di un, un 54enne di Vicenza, che ha riportato svariati traumi: è stato estratto dall'abitacolo accartocciato dai vigili. 🔗 Ilpiacenza.it

