Francesco Diviesti chi era il 26enne trovato morto | il lavoro da barbiere nel salone con il papà e i tagli regalati agli sfollati del terremoto

Francesco Diviesti, il barbiere 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni e il cui corpo semi carbonizzato è stato trovato nelle campagne.

