Irriconoscibile Tutta rifatta fan scioccati davanti alla famosa della tv dopo anni di chirurgia e botox

Tra la fine degli’90 e i primi2000, il mondo dello spettacolo è stato travolto da una vera e propria rivoluzione estetica. Con l’arrivo sul mercato dele l’evoluzione delle tecniche diplastica, attori, attrici, cantanti e volti televisivi si sono lanciati in massa verso la promessa – allora percepita come miracolosa – di fermare il tempo e restare per sempre giovani.Quella che inizialmente sembrava una scorciatoia per sfidare il naturale invecchiamento è ben presto diventata una moda, spesso trasformandosi in un’ossessione. Il cultogiovinezza ha spinto molti personaggi famosi a ricorrere con frequenza eccessiva a filler, lifting, botulino e impianti estetici. Il risultato? In tantissimi casi, volti completamente stravolti, rigidità innaturali, espressioni da statua e lineamenti resi irriconoscibili. 🔗 Caffeinamagazine.it