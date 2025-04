Il padre muore in casa | il figlio fa un incidente in moto quando lo scopre

padre muore e il figlio, appresa la notizia, fa un incidente in moto, per fortuna senza conseguenze gravi.É successo nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile: nella sua casa di Romentino un 80enne si è sentito male ed è morto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha. 🔗 Novaratoday.it - Il padre muore in casa: il figlio fa un incidente in moto quando lo scopre Ile il, appresa la notizia, fa unin, per fortuna senza conseguenze gravi.É successo nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile: nella suadi Romentino un 80enne si è sentito male ed è morto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha. 🔗 Novaratoday.it

