Hysaj deve risarcire il Napoli di 40 mila euro | guai per l’ex giocatore partenopeo! Il retroscena sulla vicenda

Hysaj deve risarcire 40 mila euro di multa al Napoli. Cosa è successo tra il giocatore laziale e la società partenopea? Ecco il retroscena Dopo cinque anni è deciso: Hysaj, giocatore della Lazio, deve risarcire il Napoli di circa 40 mila euro per aver disertato il ritiro imposto dalla società. Ecco il racconto del Corriere.

