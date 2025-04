Una nuova area verde per la scuola materna Walt Disney di Sassuolo

materna Walt Disney che ha visto la messa a dimora di una siepe perimetrale e di filari di alberi, con relativo impianto d'irrigazione, a favore dei piccoli alunni della scuola cittadina; la recinzione verde è di oltre 180 metri e in totale (siepe + filari di.

