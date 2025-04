Biciclette sotto i portici a Bologna Zanni | Pericolose servono più controlli

Bologna, 29 aprile 2025 – Dopo l'allarme per la pericolosità dei binari del tram, si aggiunge quello per monopattini e Biciclette che sfrecciano sotto i portici (oltre in generale a passare spesso con il rosso). Confabitare scende in campo e sollecita "controlli urgenti per la sicurezza dei pedoni" tramite una lettera del suo presidente Alberto Zanni diretta all'assessore alla Mobilità Michele Campaniello per chiedere di schierare più vigili per fare le multe, quando dovute."I portici sono quotidianamente invasi da Biciclette e monopattini che, ignorando i cartelli di divieto, sfrecciano tra chi cammina. Bambini, anziani e persone fragili devono scansarsi all'ultimo o camminare con la paura di essere travolti", sottolinea Zanni.I lavori del tramIn particolare in via Riva Reno, da quando ci sono i lavori del tram e nonostantei cartelli che raccomandino di portare le bici a mano, sotto il portico si vedono spesso circolare le bici e Confabitare dice che, come in questa strada, anche nella vicina "via San Felice la situazione è ormai fuori controllo, aggravata dall'assenza pressoché totale di controlli da parte della polizia locale.

