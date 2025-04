Femminicidio fatto passare per suicidio chiesti 24 anni

anni nei confronti di Ahmed Mustak, il 44enne accusato di aver ucciso la moglie Sharmin Sultana a marzo 2023 a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente.Questa mattina, 29 aprile 2025, si è tenuta la discussione durante la quale. 🔗 Genovatoday.it - Femminicidio fatto passare per suicidio, chiesti 24 anni Il pubblico ministero Marcello Maresca ha chiesto la condanna a 24nei confronti di Ahmed Mustak, il 44enne accusato di aver ucciso la moglie Sharmin Sultana a marzo 2023 a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente.Questa mattina, 29 aprile 2025, si è tenuta la discussione durante la quale. 🔗 Genovatoday.it

Femminicidio Ilaria Sula, l’avvocato della famiglia: “Dubbi che Samson abbia fatto tutto da solo” - L'avvocato della famiglia di Ilaria Sula Giuseppe Sforza ha spiegato che in questa fase è necessaria l'acquisizione di tutti gli elementi che saranno utili nel processo. "Dubbi che Samson abbia fatto tutto da solo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ramona Rinaldi morta in casa, suicidio o femminicidio? Le liti con il marito Daniele Ré, la chiamata ai soccorsi e le due versioni: cosa non torna - Sono tanti i punti su cui far chiarezza per capire l'esatta dinamica in cui è morta Ramona Rinaldi, la donna di 39 anni trovata senza vita il 21 febbraio nella sua casa di Veniano (Como) e... 🔗leggo.it

Suicidio moglie era femminicidio, chiesta condanna a 24 anni - (ANSA) - GENOVA, 29 APR - Il pubblico ministero Marcello Maresca ha chiesto la condanna a 24 anni per Ahmed Mustak, 44 anni, accusato di avere ucciso a Genova la moglie Sharmin Sultana, di 32 anni, e ... 🔗msn.com

Femminicidio fatto passare per suicidio, chiesti 24 anni - Il 6 maggio la parola passerà alla difesa di Ahmed Mustak, accusato di aver ucciso la moglie Sharmin Sultana a marzo 2023 a Sestri Ponente ... 🔗genovatoday.it

Uccise la moglie Sharmin e simulò un suicidio: chiesti 24 anni per Ahmed Mustak, ma lui nega tutto: «Mi sono solo difeso» - Il pubblico ministero Marcello Maresca ha chiesto una condanna a 24 anni di carcere per Ahmed Mustak, 44 anni, accusato dell’omicidio della moglie Sharmin Sultana, 32 anni, uccisa a Genova il ... 🔗msn.com