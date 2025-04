Olimpiadi la gestione virtuosa Fisg può essere da esempio per altre federazioni italiane?

essere sottolineata, poiché rappresenta un esempio virtuoso di gestione di una Federazione sportiva italiana. L'organo in questione è la Fisg, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, che ha chiuso il bilancio 2024 con numeri lodevoli.Lo scorso anno, le entrate hanno raggiunto i 16,7 milioni di euro, coprendo totalmente i costi di esercizio. Anzi, il bilancio ha addirittura registrato un avanzo di 35.000 euro. In altre parole, la Fisg nel 2024 è finanche riuscita a produrre un utile, dinamica che non è certo scontata e addirittura non dovrebbe appartenere a un organo di questa natura.Peraltro, va rimarcata la ripartizione delle risorse. Ben l'82% dell'intero budget è stato utilizzato per l'attività sportiva, sia di alto livello che nazionale. Peraltro, si sono riservate risorse senza precedenti per il settore paralimpico.

