Jannik Sinner sotto i riflettori | nuova fiamma legata a un premio Oscar e stasera lui parla al TG1

Jannik Sinner si prepara al rientro agonistico dopo la squalifica. Intanto, Chi svela una nuova fiamma nella sua vita: la modella russa, vista con lui a Monte Carlo. Jannik Sinner si prepara a tornare all'attività agonistica dopo la breve squalifica per doping. Il numero uno del mondo è atteso tra i protagonisti dei prossimi Internazionali d'Italia. In attesa di ascoltarlo stasera al TG1, il settimanale Chi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Lara Leito, 31 anni. La nuova relazione con Lara Leito Dopo la fine del legame con la tennista Anna Kalinskaya, Sinner sembra aver sviluppato un certo interesse per le donne originarie dell'ex Unione Sovietica. La sua nuova compagna, infatti, è una modella russa già nota alle cronache rosa per una passata relazione con .

Jannik Sinner sotto attacco degli altri giocatori: l'ignoranza di cui parlano Eubanks e Vavassori - L'accordo tra Jannik Sinner e WADA è ormai parte del passato, ma le reazioni sulla "stretta di mano" tra il n.1 del mondo e l'Agenzia mondiale dell'antidoping fa discutere. I tre mesi comminati all'altoatesino, che rientrerà nel massimo circuito internazionale nel torneo di Roma (7 maggio), hanno alimentato delle contrarietà da parte dei sui colleghi. Un senso di disorientamento generale frutto sia di una linea della WADA, che ha finito un po' per contraddirsi rispetto alla valutazione del caso (da 1-2 anni ai 3 mesi), che dell'ignoranza dei tennisti, propensi a dare adito ai propri pensieri ...

Cina: broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan - Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Adriana Volpe e il nuovo amore: il primo bacio sotto i riflettori - Adriana Volpe, la celebre conduttrice televisiva italiana di 51 anni, è stata recentemente paparazzata mentre si trovava in compagnia del suo nuovo compagno, Dario Costantini, un imprenditore di 49 anni originario di Piacenza e presidente nazionale della Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). Le immagini mostrano la coppia mentre si scambia tenere effusioni, segnando così un nuovo capitolo nella vita sentimentale della Volpe, che ha affrontato un periodo di difficoltà dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Parli. 🔗velvetgossip.it

