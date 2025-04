Donzelli contro la Boschi da Giletti | Niente lezioni di democrazia da voi

Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, è ospite di Massimo Giletti a Lo stato delle cose, il talk del lunedì sera di Rai 3, e le canta a Maria Elena Boschi seduta davanti a lui. "No, la superiorità morale di chi ha fatto la Resistenza", interviene l'ex ministra delle Riforme del governo Renzi, ex Pd oggi big di Italia Viva e parlamentare alla Camera. Ma il deputato meloniano prosegue a spron battuto: "Il 25 aprile devono sempre dare lezioncine di democrazia. Ma lezioncine di democrazia non le accettiamo, gli italiani ci hanno che siamo democratici quando ci hanno mandato al governo con il voto popolare, cosa che Matteo Renzi non ha mai fatto, perché al governo ci è arrivato con le trame di palazzo". 🔗 Liberoquotidiano.it - Donzelli contro la Boschi da Giletti: "Niente lezioni di democrazia da voi" "Il problema sa qual è? Che la sinistra vuole strumentalizzare ogni anno il 25 aprile per cercare una superiorità morale che hanno perso nei fatti". Giovanni, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, è ospite di Massimoa Lo stato delle cose, il talk del lunedì sera di Rai 3, e le canta a Maria Elenaseduta davanti a lui. "No, la superiorità morale di chi ha fatto la Resistenza", interviene l'ex ministra delle Riforme del governo Renzi, ex Pd oggi big di Italia Viva e parlamentare alla Camera. Ma il deputato meloniano prosegue a spron battuto: "Il 25 aprile devono sempre dare lezioncine di. Ma lezioncine dinon le accettiamo, gli italiani ci hanno che siamo democratici quando ci hanno mandato al governo con il voto popolare, cosa che Matteo Renzi non ha mai fatto, perché al governo ci è arrivato con le trame di palazzo". 🔗 Liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spaccio nei boschi delle Cerbaie, scatta l’operazione dei carabinieri contro l’illegalità - Pisa, 16 febbraio 2025 – Non si fermano i controlli nel versante pisano dell’area boschiva delle Cerbaie. Un'operazione antidroga dei carabinieri contro lo spaccio nell'ampia area boscosa delle Cerbaie, che ha interessato le frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli, in provincia di Pisa, ha permesso di individuare e smantellare tre bivacchi allestiti dagli spacciatori nella boscaglia. 🔗lanazione.it

Calenda contro Basile, scontro totale da Giletti: “Sei mai andata in Ucraina?”, “E tu vuoi fare la guerra a Usa e Russia?” - Scontro durissimo tra Carlo Calenda e l’ex ambasciatrice Elena Basile durante l’ultima puntata del programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, “Lo stato delle cose”. Il motivo scatenante del litigio è il tema riarmo e la posizione dell’Europa rispetto alla guerra in Ucraina.Leggi anche: Luciana Littizzetto, la battuta che scatena la polemica: “Meloni al Quirinale, Mattarella si chiude in bagno e tira lo sciacquone” Il video dello scontro tra Elena Basile e Carlo Calenda “Lei ci è mai andata in Ucraina?”, attacca a testa bassa il leader di Azione, trovando però la pronta risposta ... 🔗thesocialpost.it

La guerra allo spaccio. Trappole nei boschi contro i blitz della Polizia - Per impedire alla Polizia di avvicinarsi avevano messo alcune trappole, fili di ferro verdi tirati tra gli alberi. Che tuttavia non hanno impedito alla Squadra Mobile, mercoledì, di arrestare due dei tre spacciatori che avevano creato un bivacco nei boschi di Cadorago, Ittraja Nagim, 37 anni e Hamid Arabi, 23 anni, entrambi marocchini senza dimora fissa, finito il primo in carcere e il secondo ai domiciliari. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo Stato delle cose, il Giletti show sul lato oscuro dei vip. La Milano di droga, sesso e champagne; Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti; Lo stato delle cose stasera in tv lunedì 28 aprile su Rai 3: inchieste e ospiti del programma di Massimo Giletti; Otto e mezzo, Bersani a Meloni: Il solco si sta allargando | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne