Beppe Sala | Intitoliamo una via alle vittime del terrorismo non solo a Ramelli

Beppe Sala apre all'intitolazione di una piazza o una via ai giovani milanesi vittime di terrorismo. "Credo che sarebbe una buona cosa", ha detto il sindaco di Milano a margine della commemorazione di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della Gioventù ucciso 50 anni fa da alcuni esponenti di.

L’attrice hard Martina Smeraldi, il sindaco Beppe Sala e Laura Pausini sotto la lente di Sfera Ebbasta e Shiva: ecco il primo joint album “Santana Money Gang” - È uscito il tanto chiacchierato disco in collaborazione tra Sfera Ebbasta e Shiva. “Santana Money Gang” – questo il nome del joint album – non è da intendersi solo come un progetto discografico. È la chiusura di un cerchio che si era iniziato a formare a partire dal lontano 2019, anno in cui Shiva e Sfera avevano rilasciato “Soldi in Nero”, la prima traccia che li vedeva rappare assieme su uno stesso beat. 🔗ilfattoquotidiano.it

Beppe Sala e il "no" ai fratellini Bibas, un caso nazionale. FdI: "L'ultimo sfregio, cosa tollerano nel Pd" - Nessun ricordo a Milano per i fratellini israeliani Ariel e Kfir Bibas, brutalmente uccisi insieme alla loro madre Shiri da Hamas nei mesi successivi al loro rapimento la mattina del 7 ottobre 2023. "Ci sarebbero moltissimi motivi per continuare a illuminare. Direi che il problema è tenere posizioni politiche, non credo che lo faremo questo". Lo ha detto il sindaco Pd di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione di un'installazione alla biblioteca degli alberi per ricordare i tre anni dall'inizio della guerra in Ucraina, rispondendo a chi gli ha chiesto se darà seguito alla ... 🔗liberoquotidiano.it

Salva Milano, Beppe Sala: «Fare un passo indietro una scelta onesta e matura» - Beppe Sala ha annunciato il dietrofront del comune sul Salva Milano, inizialmente pensato per sbloccare i cantieri edilizi della città: «che non fosse in grande salute si sapeva», ha dichiarato il sindaco milanese, aggiungendo che la decisione di fare un passo indietro è stata «onesta e matura», alla luce delle informazioni emerse recentemente. Ha inoltre sottolineato che negli ultimi due mesi si era già percepito il rischio di una paralisi normativa, evidenziando la necessità di una riforma della legislazione urbanistica, ancora basata su una legge del 1942. 🔗lettera43.it

Sala, intitoliamo una via ai giovani vittime del terrorismo - (ANSA) - MILANO, 29 APR - "Io credo che sarebbe una buona cosa intitolare una piazza o una via ai giovani milanesi vittime del terrorismo efferato di quegli anni, ma so che sarà una cosa che non mette ... 🔗msn.com