Cinque dei giovani detenuti della Dozza hanno presentato un reclamo

Lo scorso marzo il dipartimento di Giustizia minorile ha disposto il trasferimento di dodici detenuti provenienti da penitenziari minorili (Treviso, Torino, Firenze e Bologna) al carcere della Dozza. Una decisione che ha sollevato molte polemiche, e che ha anche portato ad una.

Giovani detenuti alla Dozza?. Un errore - È purtroppo evidente il cortocircuito in atto: per tamponare l’effetto delle politiche carcerogene prodotto dal Decreto Caivano, si è costretti a delocalizzare fino a cinquanta ragazzi spostandoli in un carcere per adulti già fortemente sovrappopolato. La Dozza conta 852 detenuti per una capienza poco superiore a 500 posti. Un tasso di sovraffollamento del 170,4%. Si vuole contrastare una patologia, il numero fuori controllo di ingressi negli istituti di pena minorili, senza intervenire alla radice del problema. 🔗ilrestodelcarlino.it

Giovani detenuti nel carcere della Dozza, il garante regionale: “Se restano più di 90 giorni è alto tradimento” - Bologna, 3 marzo 2025 – Sovraffollamento, problemi strutturali, fragilità sociali, suicidi. Sono comuni i problemi nella carceri dell’Emilia-Romagna che vedono 500 detenuti in più della capienza prevista, che equivale “quasi a una struttura in più in regione”, sintetizza Roberto Cavalieri, garante regionale dei detenuti. Sul tavolo il caso dei 50 giovani che verranno trasferiti a metà marzo alla Dozza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Giovani detenuti alla Dozza. I garanti: "È una deportazione" - "È in atto una deportazione". Non usano mezzi termini i garanti regionali dei detenuti. L’allarme riguarda i trasferimenti dalle strutture per minori alla Dozza voluti dal governo per rispondere all’aumento della popolazione carceraria giovanile: una strategia che "non risolve il problema", ripetono i garanti. Il nodo è quello del sovraffollamento, arrivato al 150% negli istituti penali minorili dopo il ‘decreto Caivano’, che "ha messo in campo una criminalizzazione". 🔗ilrestodelcarlino.it

Carceri: Giovani adulti alla Dozza, in 5 presentano reclamo - (ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - "Il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha fissato una udienza il 23 maggio per discutere il reclamo per ottenere il rientro nel carcer ... 🔗msn.com

Udienza in tribunale a Bologna per il reclamo sul trasferimento di giovani adulti nella sezione minorile della Dozza - Il tribunale per i minorenni di Bologna esaminerà il reclamo sul trasferimento di giovani adulti nella sezione minorile della Dozza, sollevando dubbi sul rispetto della normativa e dei diritti dei det ... 🔗gaeta.it

Tensione nella sezione giovani della Dozza: "Incendio e tentato suicidio" - Il sindacato denuncia una "situazione a rischio" con personale carente in servizio anche per 12 ore continuative ... 🔗bolognatoday.it