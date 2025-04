Tradizioni | oltre 80 pellegrini francesi accolti a Pisa per celebrare San Torpè

oltre 80 pellegrini provenienti da Saint-Tropez, guidata dal sindaco del. 🔗 Pisatoday.it - Tradizioni: oltre 80 pellegrini francesi accolti a Pisa per celebrare San Torpè Nella mattina di martedì 29 aprile il sindaco Michele Conti, insieme all’assessore ai gemellaggi Riccardo Buscemi e al presidente del Consiglio comunale Alessandro Bargagna, ha accolto in Sala Baleari una delegazione di80provenienti da Saint-Tropez, guidata dal sindaco del. 🔗 Pisatoday.it

