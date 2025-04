La lettera scarlatta Gary Oldman si scusò con Demi Moore per essersi presentato alticcio sul set

Gary Oldman ha raccontato che all'epoca delle riprese del film di Roland Joffé, La lettera scarlatta, si scusò con la co-star Demi Moore per aver bevuto durante le riprese. L'attore premio Oscar, che per anni ha lottato contro l'alcolismo ha confessato di aver deluso la collega durante la lavorazione del film, in particolare dopo una scena molto importante. La ricaduta di Gary Oldman sul set di La lettera scarlatta "Ho recitato in La lettera scarlatta con Demi Moore e durante le riprese ho avuto dei momenti di ricaduta nell'alcol" ha raccontato Oldman "Era verso la .

