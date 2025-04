Viva la danza 2025 | tutto quello che c’è da sapere sullo show di Roberto Bolle

Viva la danza 2025: anticipazioni, ospiti, ballerini, location, quante puntate e streamingQuesta sera, martedì 29 aprile 2025, in occasione della Giornata Mondiale della danza, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Viva la danza, uno spettacolo straordinario ideato da Roberto Bolle e realizzato dalla Rai con il sostegno del Ministero della Cultura per celebrare l'arte della danza in Italia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni: ospiti e balleriniIn questa straordinaria seconda edizione la danza letteralmente valica i confini del palco e viaggia in alcuni dei luoghi di arte e bellezza che rendono il nostro paese unico. Il format – originale e pensato ad hoc dall'Étoile per l'occasione – esattamente come lo scorso anno, prevede al centro un grande gala strutturato come se fosse il celeberrimo "Roberto Bolle and Friends", lo spettacolo con il quale Bolle ha incantato i palchi più prestigiosi e suggestivi del mondo.

